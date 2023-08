Gmina Proszowice. Senepid zaleca gotowanie wody odbiorcom z trzech miejscowości

Badanie próbek wody pobranych na terenie zbiorników wyrównawczych w Żębocinie wykazało obecność bakterii z grupy coli. W związku z tym PSSE uznała, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych po uprzednim przegotowaniu. Woda z ujęcia może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych: spłukiwania toalet, sprzątania pomieszczeń, podlewania kwiatów, prani ubrań, mycia naczyń w zmywarkach itp.

W odpowiedzi na komunikat PSSE spółka Wodociągu Proszowickie poinformowała, że woda z sieci została przepięta na ujęcie z Pałecznicy oraz wdrożyła procedurę usunięcia bakterii ze zbiorników w Żębocinie. Według zapewnień WP nie stwierdzono bakterii w innych miejscach wodociągu.