Gmina Raciechowice. Seniorzy, ten projekt wyjdzie Wam na zdrowie

Ostatnie miesiące były dla seniorów szczególnie trudne. Pandemia pozbawiła się możliwości spotkań, a często wręcz zamknęła w domach przyczyniając się do przygnębienia, a nawet frustracji. Na ile mogli podtrzymywali kontakty, dzwoniąc do siebie, ale to nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Dlatego nie dziwi, że czekają, aż będą się mogli spotykać znowu.

Zajęcia ruszają już w czerwcu. Propozycja jest skierowana do osób, które ukończyły 50 lat. Jak zapewniają organizatorzy, będzie „aktywnie, twórczo, wesoło. Będzie mądrze i praktycznie, tradycyjnie i całkiem nowocześnie, wzniośle i z przytupem”.

Po raz pierwszy seniorzy będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach ćwiczących nie tylko ciało, ale i umysł. Podczas spotkań pod hasłem "Sprawny umysł" będą rozwiązywać zadania stymulujące pamięć, a także krzyżówki, sudoku i kalambury. Będzie też okazja nauczyć się obsługi komputera i smartfona.