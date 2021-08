Gmina Słomniki. Wypadek w Orłowie. Zderzyły się cztery samochody, wezwano karetki pogotowia, trzy osoby ranne Barbara Ciryt

Fot. Archiwum PPG

Na drodze krajowej nr 7 w Orłowie w gminie Słomniki doszło do groźnego wypadku. We wtorek 31 sierpnia zderzyły się tam cztery samochody. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratunkowe. Trzy osoby zostały poszkodowane i odwiezione do szpitala. Tuż po zdarzeniu droga krajowa była całkowicie zablokowana, ale policja policja stara się wprowadzić ruch wahadłowy.