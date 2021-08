Gmina Wieliczka. Budowa obiektu rekreacyjno-kulturalnego w Parku na Grabówkach przełożona na 2022 rok

W Parku na Grabówkach zaprojektowano drewniany parterowy budynek, z dwuspadowym dachem, o powierzchni zabudowy 144,40 mkw. Przewidziano także wykonanie dojścia i dojazdu do obiektu.

- Miejsce to będzie stanowić doskonałe zaplecze dla lokalnych grup, korzystających z dobrodziejstw i uroków zielonego zakątka Grabówek – informował kilka miesięcy temu Urząd Miasta w Wieliczce, kiedy wydawało się, że zapowiadana od dawna inwestycja dojdzie wreszcie do skutku.

Na przedsięwzięcie w Grabówkach pozyskano dotację (210,6 tys. zł) z unijnego programu Leader, z puli dla Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego. Jednak od lata 2020 roku nie udało się rozstrzygnąć przetargu (było ich kilka) na budowę obiektu, z powodu zbyt wysokich cen.

Ostatecznie gmina zwiększyła kwotę na to przedsięwzięcie do ok. 700 tys. zł (z 400 tys. zł) i w maju 2021 roku wybrano budowniczego rekreacyjno-kulturalnego obiektu. Inwestycja miała kosztować 660 tys. zł.