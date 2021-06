Gmina Wieliczka. Kierowca groził bronią pieszemu. Wcześniej doszło do sprzeczki

- Podczas rozmowy z pokrzywdzonym mundurowi ustalili, że spacerował on z psem na polnej drodze. Miał w uszach słuchawki, słuchał muzyki i nie usłyszał nadjeżdżającego z tyłu samochodu. Kierujący zatrąbił na pieszego i tak wywiązała się dyskusja, a następnie awantura, w trakcie której kierowca zagroził bronią pieszemu - relacjonują wieliccy policjanci.

W niedzielę rano dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Brzegi doszło do „ostrej” wymiany zdań pomiędzy mężczyzną spacerującym z psem a kierującym pojazdem marki Toyota, w trakcie której kierowca miał grozić przechodniowi pozbawieniem życia i zdrowia przy użyciu broni. Policjanci udali się natychmiast na miejsce zdarzenia.

Okazało się, że była to broń gazowa, załadowana magazynkiem z amunicją (aktualnie trwa sprawdzanie czy była to amunicja alarmowa, czy z gazem obezwładniającym). 55-letni kierowca toyoty, mieszkaniec Krakowa został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce celem wyjaśnienia sprawy.