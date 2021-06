Gmina Wieliczka. Koźmice Wielkie mają mistrzynię Polski w tenisie stołowym

Izabela Perz, która reprezentuje obecnie UKS Gryf Gdów (wcześniej trenowała w UKS Magnum Koźmice Wielkie) zdobyła mistrzostwo Polski w grach podwójnej oraz drużynowej. Natomiast w rywalizacji indywidualnej zajęła wysokie piąte miejsce (w tej kategorii rywalizowało ponad 60 zawodniczek z całej Polski).

Gratulacje utalentowanej pingpongistce złożyli burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, sołtys Koźmic Wielkich Dariusz Mitan oraz przedstawicielka Rady Sołeckiej i dyrektorka koźmickiego przedszkola Ewa Kaczor. Słowa podziękowania i uznania skierowano także do rodziców Izabeli - Bożeny i Artura Perzów.

„Sport kształtuje charakter, uczy wytrwałości i odwagi - to wspaniała szkoła życia. Doceniam zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu. Aby odnieść sukcesy sportowe trzeba systematycznie trenować, znaleźć w sobie pasję do uprawianej dyscypliny. Dziękuję również Rodzicom za wspieranie Izabeli w spełnianiu marzeń. Jeżeli mierzyć - to bardzo wysoko, próbować dotrzeć na szczyt. Tak wspaniałe sukcesy sportowe potwierdzają, że jest to możliwe dzięki talentowi, determinacji i ogromnej pracy” - takie m.in. słowa widnieją na okolicznościom grawerze, który wręczył mistrzyni burmistrz Wieliczki.