Gmina Wieliczka. Poślizg z budową bezpłatnego kąpieliska w Brzegach. Nie będzie otwarcia w tym sezonie

W Brzegach w gminie Wieliczka na cele rekreacyjne przeznaczono – w I etapie inwestycji - teren mający ok. 12 arów, będący częścią dawnej żwirowni. Zaprojektowano tam m.in.: strzeżone kąpielisko, plac zabaw, piaszczystą plażę, pływający pomost.

Inwestycja, która ruszyła jesienią ubiegłego roku miała być gotowa na koniec czerwca 2021. Jeszcze kilka tygodni temu władze Wieliczki zapewniały, że ten termin zostanie dotrzymany i w lipcu nastąpi otwarcie ośrodka. Dziś wiadomo już, że nie ma na to szans.

- Firma zagospodarowująca pod rekreację teren nad stawami w Brzegach poprosiła o przesunięcie czasu zakończenia prac na połowę sierpnia tego roku, tłumacząc to m.in. kłopotami związanymi z pandemią Covid-19. Inwestycja zmierza do finału, gotowe są już plac zabaw i pływający pomost, zamontowano także ławki. Z tej infrastruktury można będzie korzystać prawdopodobnie we wrześniu tego roku, po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie nowych obiektów, ale kąpielisko zacznie działalność dopiero latem 2022 roku – powiedział nam w czwartek wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa.