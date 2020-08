Gmina Wieliczka. Szczególny reżim w szkołach. Ma nie być świetlic, dzwonków i pokoi nauczycielskich

- Nie da się tego zapewnić bez szczególnych zasad sanitarnych i zminimalizowania możliwości bezpośrednich kontaktów wśród uczniów różnych klas oraz nauczycieli. Bo wystarczy jedna osoba z potwierdzonym Covid-19 albo skierowana na kwarantann, by pojawiła się konieczność zamknięcia całej placówki. Mieliśmy tego przykłady w maju i czerwcu m.in. w przedszkolach w Mietniowie, Sierczy czy nr 5 w Wieliczce. Dlatego do 20 września szkoły powinny pracować w szczególnym rygorze, a potem, jeśli wszystko będzie w porządku, zaczniemy łagodzić obostrzenia – twierdzi burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł mówi, że „wie, że te zalecenia wzbudzają niezadowolenie wielu osób, jednak w sytuacji gdy w gminie wciąż przybywa osób zakażonych koronawirusem, trzeba zrobić wszystko, by szkoły były bezpieczne”.

Zawieszenie zajęć świetlicowych, zamknięcie pokoi nauczycielskich, brak możliwości wejścia rodziców na teren szkoły, organizowanie przerw w lekcjach w różnym czasie (według uznania nauczyciela) – to niektóre z zaleceń burmistrza Wieliczki dla dyrektorów placówek oświatowych w całej gminie na pierwsze trzy tygodnie roku szkolnego 2020/2021.

Wśród zaleceń jest także stosowanie przez uczniów i nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi szkół, środków ostrożności (maseczek lub przyłbic) podczas przerw w lekcjach oraz przebywania na szkolnych korytarzach.

Inne rekomendacje to m.in.: wyłącznie zdalny kontakt rodziców ze szkołą oraz ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pomiędzy pracownikami szkoły, kontrolny pomiar temperatury podczas wejścia uczniów do szkoły, odstąpienie od organizacji uroczystości i spotkań z udziałem dużej liczby uczniów.

By ograniczyć dużą ilość osób w jednym czasie w budynku, część szkół wydłuży godziny prowadzenia zajęć. Ponadto niektóre placówki będą organizować lekcje także w obiektach zastępczych (np. SP nr 4 w Wieliczce – w „Solnym Mieście”).