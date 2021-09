Gmina Wieliczka. Szkoła w Sierczy dostała nowoczesne, bezpieczne, wielofunkcyjne boisko - od Fundacji 4F Pomaga Jolanta Białek

Szkoła Podstawowa w Sierczy w gminie Wieliczka jest pierwszą w Polsce, która dostała nowoczesne boisko od Fundacji 4F Pomagam, w ramach programu "W zasięgu sportu" materiały SP w Sierczy Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Przy SP w Sierczy powstał nowoczesny sportowy obiekt do gry: w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną, tenisa ziemnego. To pierwsze w Polsce boisko wybudowane w ramach projektu „W zasięgu sportu”, prowadzonego od tego roku przez Fundację 4F Pomaga. Celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowej dla szkół podstawowych, które nie mają obecnie do niej dostępu. Do pierwszej edycji programu zgłosiły się szkoły podstawowe z całego kraju, laureatem została placówka oświatowa w podwielickiej Sierczy.