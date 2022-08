Gmina Wieliczka. Woda w czterech sołectwach nie spełnia norm jakości. Kłopoty dla kilku tysięcy mieszkańców Jolanta Białek

zdjęcie ilustracyjne fot. Arkadiusz Lawrywianiec/Polska Press

Wielicki sanepid zdecydował o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu zaopatrującego cztery miejscowości w gminie Wieliczka. Alarm dotyczy wiosek: Grabie, Mała Wieś, Strumiany, Węgrzce Wielkie, zamieszkiwanych w sumie przez ponad 5000 osób. Nie doszło tam do skażenia wody, ale stwierdzono jej złą jakość. Badanie wykazało wysoki poziom parametru – ogólna liczba mikroorganizmów w 22 stopniach C.