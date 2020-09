Gmina Wiśniowa. Obserwatorium jak wydmuszka. Ale to ma się zmienić

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze ma długą i ciekawą historię. Poza tym, że jest jednym z zaledwie kilku w Małopolsce, jest też jedynym z Polsce, które z racji lokalizacji (na szczycie góry) pozwala korzystać z walorów ciemnego nieba, czyli daje możliwość obserwacji obiektów na niebie, których obserwacje możliwe są tylko na niebie nie zanieczyszczonym jakimkolwiek światłem.

- Obserwatorium stoi przed ogromną szansą rozwoju – mówił na sesji do radnych dr Marcin Cikała, kierownik Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze. - Rocznie odwiedza je 8-10 tys. turystów. Problem powstaje, kiedy pytają „co macie pod kopułami?”, bo zgodnie z prawdą odpowiadamy „nic”.

Odkąd trzy lata temu Obserwatorium musiało zwrócić wypożyczony nieduży, ale profesjonalny teleskop, do dziś dysponuje jedynie niewielkim teleskopem do pokazów nieba i lunetą do obserwacji Słońca. To sprzęt amatorski używany do wizualnych obserwacji przez turystów.