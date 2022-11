Gniazdowice. Na strzelnicy najlepiej radzili sobie policjanci. Zdecydował jeden punkt

W zawodach rywalizowało 25 trzyosobowych drużyn. Poza policjantami strzelali druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach, strażnicy miejscy. Rywalizacja odbywała się na dystansie 25 metrów.

Wynik zwycięzców, drużyny KPP w Proszowicach, to 290 punktów. „Wystrzelał” go zespół w składzie mł. asp. Jerzy Kołodziej, st. asp. Andrzej Kowal i asp. Mariusz Włodarczyk. Tylko o jeden punkt mniej uzyskali druhowie z OSP w Teresinie. Trzecie miejsce zajęła OSP z Górki Stogniowskiej, czwarte drugi zespół OSP Jakubowice, a piąte ex equo OSP z Posiłowa i Łaganowa.

Poza konkurencją w zawodach wzięły udział także drużyny złożone z przedstawicieli urzędników gminnych, gospodyń z Klimontowa oraz zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Proszowicach.

Organizatorem turnieju była gmina Proszowice we współpracy z Klubem Sportowym "Petarda", reprezentowanym m. in. przez Łukasza Czaplę, wielokrotnego mistrz świata, Europy i Polski.