GOZ Biznes - Lider Małopolski 2022: Deko Eko wprowadza zmiany na lepsze

Czym zajmuje się DEKO EKO?

Deko Eko to innowacyjna firma, tzw. start up, działający w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Co to oznacza? Chcemy zamknąć obieg materiałów odpadowych i zapewnić ich ponowne wykorzystywanie, aby uniknąć sytuacji, w której materiały te stają się śmieciami. Składowanymi na wysypiskach, spalanymi w procesie utylizacji, czy zwyczajnie „lądującymi” w środowisku. Cel to ponowne wykorzystanie 100 procent tworzonych przez ludzi odpadów. Nie jest to proste, a przed nami jeszcze bardzo daleka droga. Szacuje się, że globalnie tylko ok. 10 proc. materiałów jest zawracanych do ponownego wykorzystania. Właśnie dlatego misją Deko Eko jest dać firmom oraz indywidualnym konsumentom różnorodne możliwości i narzędzia do ponownego wykorzystania odpadów.

W ramach współpracy z szerokim gronem designerów i producentów upcyklingowych z całej Europy oraz przy współpracy z firmami recyklingowymi, zawracamy z powrotem odpady naszych klientów - przeważnie dużych firm, takich jak min. McDonald’s, IKEA, Castorama, BNP Paribas - z powrotem do obiegu w postaci produktów konsumenckich.