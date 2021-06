Groźne skrzyżowanie DW 964 w Rożnowej. Wieliczka i powiat pomogą w jego przebudowie

Według wyliczeń na przygotowanie dokumentu pokazującego możliwości modernizacji jednego z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w powiecie wielickim, potrzeba w sumie 60 tys. zł.

Połowę tej kwoty wyłoży Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który ogłosi także przetarg na wykonanie koncepcji. Powinno to nastąpić w najbliższych tygodniach, ale wcześniej partnerskie samorządy: województwo małopolskie, powiat wielicki i gmina Wieliczka muszą jeszcze podpisać porozumienie o wspólnej realizacji przebudowy skrzyżowania „na Rożnowej”.

- To inwestycja społecznie oczekiwana, w akcję propagowania potrzeby przebudowy skrzyżowania włączyła się bardzo wiele osób. Koncepcja pokaże co można tam zrobić, by poprawić bezpieczeństwo – mówiła podczas ostatniej sesji wielickiej Rady Miejskiej radna Elżbieta Sendor, która jesienią 2020 roku zainicjowała starania o modernizację groźnego zbiegu dróg.