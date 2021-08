Groźnie na autostradzie A4 pod Wieliczką. Bus zderzył się z ciężarówką Jolanta Białek

Do zderzenia busa z ciężarówką doszło późnym wieczorem 3 sierpnia 2021 na autostradzie A4 pod Wieliczka. Dwie osoby odniosły obrażenia fot. PSP Wieliczka

Do groźnego wypadku doszło we wtorek (3 sierpnia 2021) ok. godz. 21.30 na autostradzie A4 na wysokości Kokotowa (429 km A4) na pasie w kierunku Tarnowa. Samochód dostawczy najechał na tył naczepy ciągnika siodłowego. W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby. Na skutek wypadku ruch na autostradzie był zablokowany przez ponad dwie godziny, prawie do północy.