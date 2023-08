Grzegorz Tabasz. Paź królowej

To pierwsza liga pośród dziennych motyli. Skrzydła większe niż połowa dłoni. Soczyście żółte, z czarnym żyłkowaniem i czerwono niebieskimi plamkami. Do tego eleganckie ostrogi. Lot dostojny, szybujący. Rozpoznaje go z daleka dzięki powietrznym akrobacjom. Motyl wciąż często u nas widywany, choć jego los w dużej mierze zależy od szczęścia i dobrej woli człowieka.

Kiedyś chroniło go prawo, ale choć wyginał na wielu obszarach skreślono go z listy gatunków objętych sankcjami. Motyl lubi sprawiać niespodzianki. Jego gąsienica jada kilka różnych roślin. Dziką marchew, biedrzeńca, ogrodowy koper i pietruszkę Bywa, że samica zajrzy do warzywnika i złoży jaja na pachnącym koperku. Jeśli szkodnik szczęśliwie ujdzie oku ogrodnika, to za rok po okolicy szybują królewskie motyle.

Najlepsze paragrafy niewiele pomogą, jeśli jesienią ktoś wypali ugory razem z poczwarkami doczepionymi do suchych chwastów. Tam, gdzie grasują piromani z zapałkami pazi królowej, podobnie jak innych owadów, praktycznie brak. Sporo złego narobili niegdyś kolekcjonerzy, ale teraz dzięki wszędobylskim smartfonom ludzie wolą pazia sfotografować, co graco polecam. Właśnie lata drugie pokolenie.