Igołomia-Wawrzeńczyce. Mieszkańcy są przeciwni rozbudowie drogi krajowej nr 79. Będą protestować, bo nie chcą mieszkać w tunelach

Do 2024 roku ma być gotowy projekt z pozwoleniem na budowę, a inwestycja ma ruszyć w 2027 roku. Jednak mieszkańcy wcale się z tego nie cieszą, a wręcz przeciwnie - złoszczą się. Podkreślają, że rozbudowa wcale nie zmniejszy natężenia ruchu, a jeszcze go spotęguje. A zapowiadane ekrany uwiężą mieszkańców.

Wójt Rysak ma nadzieję, że z poparciem mieszkańców uda się mu przekonać szefów GDDKiA do zmiany planów i zamiast rozbudowy krajówki, podjęcia decyzji o budowie obwodnicy. Taki wniosek już dawno złożył u zarządcy drogi. Kilkunastometrowy pas o szerokości 50 metrów pod obwodnicę jest zarezerwowany w planie zagospodarowania przestrzennego. Właściciele nie mogą z niego korzystać, np. budować domów, bo jest zamrożony, a nikt nie mówi o wykupie działek. To najlepszy, bezkonfliktowy teren pod budowę drogi omijającej zabudowaną część gminy.

- Zupełnie inaczej przebiegają, gdy ludzie mogą osobiście porozmawiać z projektantami, popytać ich o szczegóły związane z ich nieruchomością. Dlatego zaproponowaliśmy przeprowadzenie bezpośrednich, indywidualnych konsultacji - dodaje włodarz gminy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w godz. 12-18 w środę i czwartek w siedzibie Centrum Kultury i Promocji, Wawrzeńczyce nr 160.

Z mieszkańcami spotkają się przedstawiciele GDDKiA w Krakowie oraz firmy projektowej IVIA z siedzibą w Katowicach.

W związku z pandemią koronawirusa proszą oni o umawianie się na konkretną godzinę pod nr tel.: 661 095 826.

- Wszystkie materiały i propozycje wariantów przebudowy skrzyżowań dostępne są już na stronach internetowych. Wypełnione przez mieszkańców ankiety przesyłane będą elektronicznie - informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

DK79 od granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego do Krakowa, o długości ok. 39 km, na potrzeby rozbudowy podzielona została na trzy odcinki. Przebiegają one przez gminy: odcinek I Koszyce (dł. 15,63 km), odcinek II Nowe Brzesko

(10,88 km) oraz odcinek III Igołomia-Wawrzeńczyce (12,25 km). W dniach od 30 kwietnia 2020 r. do 21 maja 2020 r. elektroniczne konsultacje społeczne będą się odbywać dla odcinków I oraz III czyli dla mieszkańców gmin: Koszyce oraz Igołomia-Wawrzeńczyce.