Igrzyska Europejskie 2023. Są pierwsze medale dla Polski! Złoto i brąz w sprincie kajakowym Artur Bogacki

W czwartek w kajakowym sprincie odbyły się cztery finały. Pierwszy z udziałem Polaków przyniósł medal w C-2 na 500 m, Norman Zezula i Aleksander Kitewski popłynęli po brąz. Wcześniej w eliminacjach mieli 2. czas w swoim biegu, co dawało powód liczyć na to, że włączą się do walki o podium. Udało się na nim stanąć, ale wcale nie było łatwo.