Informatyka. Wszystkie gminy w powiatach miechowskim i proszowickim otrzymały promesy do cyfryzacji

W powiatach miechowskim i proszowickim wszystkie gminy starały się o dofinansowania z „Cyfrowej Gminy”. Wszystkie otrzymały promesy na wdrażanie tego programu, do którego nie trzeba mieć własnego udziału. Pokrywa on w stu procentach wdrażanie go.

- Teraz musimy przejść kolejne etapy. Do trzydziestu dni złożymy wniosek o dotację ze szczegółowymi planami realizowania tego programu, poczekamy na ocenę i po kwalifikacji zostanie podpisana umowa

– informuje Magdalena Walczak, sekretarz w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.

Podczas konferencji „Cyfrowa Gmina” w Olkuszu dla części gmin w Małopolsce, Magdalena Walczak w imieniu burmistrza Dariusza Marczewskiego, odebrała symboliczny czek, opiewający na 584 tys. 820 zł. To najwyższe dofinansowanie w powiecie miechowskim.

Promesy wręczyli Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.