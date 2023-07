Intymne i pozazmysłowe światy Dobiesława Gały. Furtka do wszechświata myśli i czasu

Czy da się okiełznać czas, a może zatrzymać to, co ulotne, niewypowiedziane. Oczywiście można, ale nie jest to takie łatwe i proste. Są jednak tacy, którzy posiedli tę umiejętność, mają ten rzadki dar. I jest to coś więcej niż talent. Bez wątpienia do takich artystów należy Dobiesław Gała, jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, a także prodziekan na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki.