Jak zaplanować przestrzeń miasta? Nowy Targ rozpoczyna prace nad planem ogólnym. Mieszkańcy mają czas na wnioski i uwagi

Radni w styczniu podjęli uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Nowy Targ. Teraz mieszkańcy od połowy stycznia do końca lutego mają czas, żeby zastanowić się, czy chcą inwestować, budować domy, obiekty usługowe jaki teren potrzebują przekształcić na budowlane lub usługowe. Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem burmistrza Nowego Targu termin składania wniosków do planu ogólnego mija 29 lutego 2024 r. Został tu wydłużony, żeby jak najwięcej mieszkańców mogło wziąć udziału w pracach nad planem ogólnym już na początkowym jego etapie.