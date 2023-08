Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami

Wytypowanie właściwego terminu dożynek nie było w tym roku łatwą sprawa. Kilka gmin zdecydowało się przełożyć wydarzenie z powodu opóźnionych żniw. Na tych, którzy zdecydowali się jednak dożynki zorganizować w pierwszej połowie sierpnia, spadała często ostra krytyka. W Miechowie trafili idealnie: dożynki zbiegły się z końcem zbiorów.

Burmistrz Dariusz Marczewski nie kryje, że jeszcze kilka dni temu wcale nie był pewny, czy z wszystkim uda się zdążyć.

- Jeszcze w ubiegłym tygodniu byłem pewien obaw. Pierwsza połowa sierpnia nie wskazywała na to, że dzisiaj będziemy mogli świętować. Ale to też pokazuje, że przy dobrej organizacji wystarczy tydzień, by poradzić sobie ze zbiorami. I tacy właśnie, dobrze zorganizowani rolnicy, są w gminie Miechów. Oni doskonale wiedzą jak wszystko zrobić na czas – mówi.