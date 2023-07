Jechała zygzakiem, a za nią policjant. Ujął nietrzeźwą kobietę w powiecie krakowskim

- Policjant, jadąc w tym samym kierunku co honda, bacznie obserwował kierującą, która po chwili wyłączyła światła mijania, przyśpieszała i zwalniała oraz jechała tzw. zygzakiem. Wówczas dzielnicowy podejrzewając, że samochód może być prowadzony przez pijanego kierowcę, natychmiast powiadomił dyżurnego komisariatu w Zabierzowie, a sam, choć był w czasie wolnym od służby, to jechał za hondą, usiłując przy tym zmusić kierującą do zatrzymania pojazdu i uniemożliwić jej dalszą jazdę - relacjonuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Zdarzenie miało miejsce 1 lipca wieczorem. Wtedy dzielnicowy z Komisariatu Policji w Zabierzowie sierżant Sylwester Majda miał dzień wolny od służby. Jechał prywatnym samochodem przez Kryspinów. Jego uwagę zwrócił poprzedzający go pojazd. To była honda, którą prowadziła kobieta. Wymusiła pierwszeństwo przed innym samochodem.

Kobieta jechała nie zważając na to, co dzieje się dookoła. Zatrzymała się dopiero po przejechaniu kilku kilometrów. Wjechała wówczas na teren stacji paliw. Miała obstawę, bo wciąż podążał za nią policjant w prywatnym samochodzie. Tam funkcjonariusz po służbie także zatrzymał swój samochód i podbiegł do kierującej. Nakazał jej otwarcie drzwi, gdy to zrobiła z pojazdu poczuł woń alkoholu i natychmiast wyłączył silnik w hondzie, wyjął kluczyki ze stacyjki i je schował. Sierżant Majda ujął kierującą pojazdem i oddał w ręce policjantów z patrolu, który przybył na miejsce.

- Okazała się, że hondą kierowała 51-latka z Krakowa. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta ma 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, wiec została zatrzymana. Policjanci zatrzymali jej też prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo 51-latce grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat i zakaz prowadzenia pojazdów - informuje kom. Justyna Fil.