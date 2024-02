Jechała zygzakiem drogą krajową pod Krakowem. Kompletnie pijana kierująca, z zakazem prowadzenia aut, a pojazd bez aktualnych badań Barbara Ciryt

Niebezpiecznie poruszający się samochód, kobieta kierująca oplem jechała zygzakiem w powiecie krakowskim. Zobaczył to policjant Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w czasie wolnym od służby. Zaniepokoiło go zachowanie kierującej, dlatego zainterweniował, wezwał patrol policji. Funkcjonariusze na służbie zatrzymali 42-latkę do kontroli drogowej. Okazało się, że kobieta była nie tylko pijana, ale miała więcej przewinień na koncie.