Jednorożce w Krakowie. Już osiem młodych firm wartych ponad miliard dolarów ulokowało w stolicy Małopolski swe centra badawczo-rozwojowe

Wedle opublikowanego w lutym 2022 roku najbardziej miarodajnego w świecie raportu cbinsights.com: „Pełna lista firm – jednorożców” (The Complete List Of Unicorn Companies, Global EdTech Market Outlook & Forecast Report 2022), na całym świecie działa już tysiąc jednorożców, czyli prywatnych start-upów wycenianych na ponad miliard dolarów.

Brainly: kandydat na jednorożca

W opinii autorów raportu „Krakow IT Market Report 2022”, przygotowanego przez MOTIFE wspólnie z ASPIRE, krakowskim stowarzyszeniem globalnych firm technologicznych i nowoczesnych usług dla biznesu, jednym z głównych kandydatów do miana pierwszego krakowskiego jednorożca jest Brainly. Stat-up ten stworzył wiodącą globalną platformę edukacyjną online, która zapewnia ponad 350 milionom uczniów, rodziców i nauczycieli z blisko 40 krajów narzędzie do współpracy pomagającej odnieść sukces w dowolnym środowisku edukacyjnym. Firma powstała w Krakowie w 2009 roku i dotąd pozyskała na swój rozwój 148,5 mln dolarów, co stanowi rekord wśród wszystkich krakowskich startupów.