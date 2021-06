Jerzmanowice. Bieg z gwizdkiem wśród niezwykłych krajobrazów, jurajskich ostańców i zagajników

Jerzmanowice. Charytatywna zbiórka starych ubrań. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie Oliwki, chorej na SMA

W gminie Jerzmanowice-Przeginia rozpoczęła się zbiórka używanej odzieży. Można zebrać w domu niepotrzebne ubrania, firanki, ręczniki i przywieźć do namiotu ustawionego przed Urzędem Gminy w Jerzmanowicach. Czas początkowo wyznaczono do soboty, 22 maja, ale potem zapadła decyzja o przedłużeniu zbiórki do czwartku 27 maja. Zebrane tekstylia zabierze firma, która odda wszystko do recyklingu, a pieniądze za tę odzież trafią na leczenie Oliwii Hyli.