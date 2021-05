Jerzmanowice. Mieszkańcy zbierali stare ubrania i oddawali w ramach akcji charytatywnej

Pierwszą akcję zbiórki starych ubrań z przeznaczeniem dochodów na leczenie Oliwki zorganizowała rodzina dziecka na Śląsku. Przedsięwzięcie cieszyło się wielkim powodzeniem. Zebrano tam 100 ton odzieży, które odebrała firma zajmująca się ich odzyskiem i zapłaciła 90 tys. zł na konto Oliwki.

Pomyśleliśmy wówczas, że możemy zrobić podobnie. Mieszkańców naszej gminy, ale i sąsiednich zapraszaliśmy do współpracy, żeby zrobili sobie porządek w szafach, a przy okazji pomogli rodzicom chorego dziecka. Nie spodziewaliśmy się, że odzew będzie tak wielki. Namiot wypełniał się workami starych tekstyliów. Zbiórkę planowaną początkowo na parę dni musieliśmy przedłużyć. Chętnych do udziału w niej przybywało. Teraz już wiadomo, że musi przyjechać wielki tir, żeby odebrać to co udało się zgromadzić. Akcja naprawdę przeszła nasze oczekiwania - mówi wójt Tomasz Gwizdała.