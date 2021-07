Jerzmanowice. Uczcili Rok Jaskiń 2021 odkryciami i drążonymi korytarzami w Jaskini Nietoperzowej i Jaskini Dowcipnej

Korytarze Jaskini Zygmunta są możliwe do przejścia tylko dla pasjonatów, bo to zejścia w studnie, po drabinach, ale pasjonaci z Przedsiębiorstwa Budowy Jaskiń pokazują nam, że w XXI wieku można być odkrywcą geograficznym. Pan Andrzej Górny to człowiek, który odkrył ze 100 jaskiń i dwa lub trzy razy tyle pogłębił. To, co u nas odkrywa jest ciekawe, ale niedostępne dla turystów. Dla nich mamy nowe aranżacje w Jaskini Nietoperzowej, kolorowe światła w jednej części - padają na fragmenty oryginalnej podłogi jaskini, ociosy i stropy. Pokazujemy w ten sposób ciekawą szatę naciekową - mówi Piotr Ferdek.