Jewhen Konoplanka z Cracovii: Kto wie, może w lecie zrobimy sobie małe tournée po Europie?

Konoplanka związał się z Cracovią w lutym 2022 roku. Jak się okazało, dokonał rozsądnego wyboru, opuszczając Szachtar Donieck, gdyż nastąpiło to tuż przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę. Pierwsze dni w Krakowie okazały się trudne, bo zamiast zajmować się wyłącznie piłką nożną, poświęcał dużo energii i czasu na pomoc rodzinie i rodakom. Teraz, wracając do tych chwil, przyznaje, że wielkiej pomocy udzielali mu także koledzy z drużyny oraz miejscowi Polacy.

- Otrzymując tę pomoc od chłopaków, nie mogłem przestać płakać. Do tej pory pomoc, jakiej udziela Polska Ukrainie jest ogromna i gdyby nie ona, byłoby ciężko. Dlatego ja odnoszę się do Polaków, jak do braci. To są Europejczycy, którzy dobrze ci życzą, przyjemnie jest z nimi porozmawiać i spotkać się. Kibice również są świetni, co chwilę podchodzą, chcą zrobić sobie ze mną zdjęcia - powiedział piłkarz "Pasów", dodając, że ma wrażenie, iż co trzecia osoba w Krakowie to Ukrainiec, dlatego czuje się tu, jak w domu.