Kajakarze 24. raz popłyną Wisłą z Czernichowa do Krakowa. Trwają zapisy do Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Wisłą Ewa Tyrpa

Do 24 sierpnia w Urzędzie Gminy w Czernichowie można zapisywać się do udziału w 24. Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Wisłą na trasie Czernichów-Kraków. Zaplanowano go na sobotę 2 września. Start w samo południe z rejonu przeprawy promowej w Czernichowie (zdj. archiwalne ze spływów sprzed lat).