Kąpielisko Kryspinów zamknięte przez sanepid. Woda została skażona, wykryto bakterie coli

Skażona wody, wprowadzono zakaz kąpieli

Zalew na Piaskach jest cenionym miejsce wypoczynku od lat. Tutaj latem każdego dnia przyjeżdżają tysiące wczasowiczów. Uniemożliwienie kąpieli to bolesny cios. W tym samym czasie badania wody były robione także w Kąpielisku Przystań Brzegi i w Januszowicach w gminie Słomniki. W obu akwenach nie wykryto niczego groźnego, uznano, że woda jest przydatna do kąpieli. W kilku innych kąpieliskach w Krakowie i okolicy robiono badania kilka dni wcześniej, tam również nie było problemów z jakością wody.

- Sytuacja jest dla nas niepokojąca i zaskakująca. W ostatnich dniach podczas deszczowej pogody trudno było korzystać z kąpieliska. Teraz pogoda się poprawiła, jest długi weekend, słońce, upały sprzyjają plażowaniu i kąpielom, a w naszym zalewie obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Sytuacja się skomplikowała. Przykre, ale musimy się z tym pogodzić, bo bezpieczeństwo wypoczywających nad zbiornikiem jest najważniejsze - mówi Paweł Miś, wójt gminy Liszki, do której należy Zalew na Piaskach.

Ośrodek otwarty, wejść do wody nie ma

- Zakaz obowiązuje tylko na strzeżonym kąpielisku, gdzie jest dopuszczalna kąpiel. Właściwie badania wody są robione tylko tutaj. Tu też jest największe prawdopodobieństwo kumulacji bakterii, bo w tym miejscu woda jest najpłytsza. Ma około1,5 metra głębokości. Natomiast na pozostałej części zalewu, gdzie woda jest znacznie głębsza, nie ma problemu żeby uprawiać sporty wodne - mówi Artur Gołda, prezes spółki Likom.

Zarządca Kąpieliskiem Kryspinów wskazuje, że nie może nikomu zabronić jazdy na rowerkach wodnych, skuterach, czy innym sprzęcie wodnym. Podkreśla, że spółka poinformowała na stronach internetowych o decyzji sanepidu w sprawie wyłączenia z użytkowania kąpieliska. W komunikacie tym została także sprecyzowana informacja, że wyłączony z użytkowania jest obszar wyznaczony bojami, czyli 100 m linii brzegowej, a pozostałą część zalewu jest dostępna.

Zakaz kąpieli sprawił, że w gminie Liszki zaczęło się dociekanie co spowodowało skażenie wody. Według zarządcy kąpieliska mogły być dwie przyczyny. Jedna to taka, że ulewne deszcze naniosły zanieczyszczeń z okolicznych pól, doprowadziły do skażenia wody w zalewie. Druga to taka, że w nielicznych już miejscach wokół zbiornika, w których jeszcze pozostały szamba przelały się podczas ulew. Poprzez to bakterie coli mogły dostać się do wody w zalewie.