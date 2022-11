Kasztany jadalne i ozdobne Grzegorz Tabasz

Są kasztany i kasztany. Jadalne i ozdobne. Te drugie to owoce naszych kasztanowców zwyczajnych. Zdatne na leki i do wyrobu ludzików przez szkolna dziatwę. Zaś te prawdziwe, kasztany jadalne, podobne do naszych, lecz rzeczywiście smakowite.