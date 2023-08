Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023

Hubert Hurkacz. Kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Hurkacza? WYNIK na żywo 2023

Kiedy gra Hubert Hurkacz? US Open Nowy Jork 28.08-11.09.2023

Wimbledon 2023. Kiedy gra Hubert Hurkacz?

Niedziela 9 lipca

IV runda: Hubert Hurkacz - Novak Djoković (Serbia). Mecz w niedzielę, tu podamy godzinę. Transmisja na żywo w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Piątek 7 lipca

III runda: Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti (Włochy) 7:6 (7-4), 6:4, 6:4.

Mecz w piątek. Transmisja na żywo w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Czwartek 6 lipca

II runda: Hubert Hurkacz - Jan Choinski (Wielka Brytania) 6:4, 6:4, 7:6.

Mecz przełożony ze środy na czwartek, początek o godz. 12. Transmisja na żywo w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Poniedziałek 3 lipca

I runda: Hubert Hurkacz - Albert Ramos-Vinolas (Hiszpania) 6:1, 6:4, 6:4. Transmisja na żywo w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.