Kiermasz Jesienny z happeningiem "Zamień lajka na uścisk dłoni" pod Krakowem. Targ to przestrzeń do spotkań

- Zebraliśmy grupę młodych ludzi, którzy zaprezentowali historie te, których doświadczyli sami lub przedstawili sytuacje, które zdarzają się w szkole lub poza nią. Odgrywali role i reakcje takie jak ludzie przedstawiają w sieci, czyli pokazywali emonitki. Ale nie było w tym prawdziwych reakcji. Dopiero przełomem stała się przejmująca opowieść chłopca, który opowiadał, że był gnębiony, szykanowany za to, że pochodzi z biednej rodziny. Jedna z dziewcząt w tej sytuacji zauważa wreszcie, że potrzebuje on prawdziwej relacji, podchodzi do niego i przytula. To pokazuje realne życie, przecież potrzebujemy kogoś, kto będzie dzielił z nami radość lub pocieszy w trudnej sytuacji, przytuli, poklepie albo popłacze z nami - mówi dyrektorka Agnieszka Habina.