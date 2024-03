Kilogramy narkotyków zarekwirowane pod Krakowem. Przeszukania w warsztacie i domach. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty

Do zatrzymania doszło 12 marca 2024 r. To efekt wspólnych działań kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zarekwirowanych zostało blisko 6 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.