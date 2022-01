Kim są babcie i dziadkowie, a kim wnuki? Boomersi-dziadersi versus pokolenie „Z”

W słowniku slangu Miejski.pl czytam, że "dziaders" jest słowem rzekomo stosowanym przez młodzież, w rzeczywistości używanym przez uprzywilejowanych, kawiorowych, boomerów ze stolicy. Słowo "wymyślone przez feministki w celu piętnowania mężczyzn niepopierających bezkrytycznie tzw. praw kobiet". Masz babo placek! Bo w trochę ułomnej definicji (dziadersami mogą być też kobiety) pojawia się kolejne określenie, czyli "boomersi". O ile można przekonywać, że nie jest się dziadersem, o tyle boomersem jest każdy, kto urodził się między rokiem 1946 a 1964. Tak amerykańscy socjolodzy nazwali ludzi urodzonych w okresie baby boom, czyli powojennego wyżu demograficznego.

Życzenia na dzień babci i dziadka odbierali więc boomersi. Wedle portretów pokolenia to ludzie wierzący w autorytety. Jeśli jeszcze nie przeszli na emeryturę są cenionymi pracownikami: lojalni, niechętnie zmieniają pracę, potrafią łagodzić konflikty i bezinteresownie dzielą się doświadczeniem. Zazwyczaj są sceptyczni wobec nowych modeli rodziny, choć nie reagują histerycznie, gdyż pamiętają zmiany obyczajowe lat sześćdziesiątych. Wychowani na opowieściach o traumach wojny, boomersi cenią bezpieczeństwo i stabilność. Żywo interesują się polityką krajową i globalną, a ukształtowani w "epoce pisma", są przywiązani do myślenia analitycznego i przekonani, że problemy trzeba rozwiązywać z pomocą rozumu i wiedzy. Są bardzo pracowici – to ich pokolenie odbudowało polską gospodarkę ze zgliszcz, w jakich zostawił ją komunizm. Z jednej strony uważają, że sukcesy osiąga się ciężką pracą, z drugiej często podejrzewają, że trudno zdobyć bogactwo bez oszustw i znajomości i cwaniactwa. To ostatnie pokolenie, dla którego korzystanie z pomocy społecznej czy zasiłków jest sprawą wstydliwą.