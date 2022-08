Kłaj. Szykują „stonogę” na otwarcie toru rolkarskiego przy stadionie "Wolnych". Każdy może dołączyć do wspólnej jazdy

Asfaltowa bieżnia do jazdy na rolkach, wrotkach i deskorolce, a także na rowerach, wybudowana przy stadionie Towarzystwa Sportowego „Wolni” w Kłaju ma kształt zbliżony do prostokąta (wymusiły to ograniczenia w sposobie zagospodarowania tego terenu). Powstała także - w narożniku południowo-zachodnim - połączona z bieżnią strefa utwardzona (w kształcie trapezu), czyli miejsce na rozgrzewkę, odpoczynek, ubranie sprzętu itp.

Budowa toru rekreacyjnego trwała od wiosny tego roku. Wartość inwestycji przekroczyła 330 tys. zł. Część tej kwoty (100 tys. zł) pokryło dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z puli dla Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego), a pozostałe pieniądze wyłożyła gmina Kłaj.

Projekt wykonania bieżni powstał w konsultacji z mieszkańcami, jako uwzględnienie ich postulatów o tworzenie miejsc i obiektów sportowo-rekreacyjno-turystycznych, umożliwiających aktywność fizyczną. Otwarcie nowego obiektu organizują gmina Kłaj oraz Klub ROL-KA w Kłaju. Wstęp wolny.