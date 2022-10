Klasa okręgowa Kraków I. Proszowianka wysoko wygrywa z Orłem Bębło ostatnim domowym meczu

To była bardzo łatwa wygrana gospodarzy. Goście z Bębła potrafili utrzymać w miarę honorowy wynik dopóty, dopóki mieli siły przeszkadzać miejscowym. Już w pierwszej połowie wynik powinien być wyższy niż 1:0, ale dzięki ofiarności przyjezdnych i braku precyzji gospodarzy tak się nie stało. Jedyną bramkę zdobył Jakub Wieczorek, który dopełnił formalności po tym, jak Arkadiusz Krawiec minął Mikołaja Sieka i zagrał do kolegi przed pustą bramkę. Do siatki przed przerwą trafił też Krawiec, ale sędzia uznał, że znajdował się na pozycji spalonej i gola nie uznał.

Po zmianie stron animusz graczy Orła wyraźnie osłabł, a efektem tego były kolejne gole dla Proszowianki. Najpierw Rafał Ciesielski dobił pod poprzeczkę piłkę odbitą przed bramkarza. Potem Krawiec nie pomylił się w sytuacji sam na sam. Gol Mateusza Stanka to z kolei efekt mocnego uderzenia zza linii pola karnego. Wynik meczu ustalił po indywidualnej akcji Dawid Wrona. Kilka innych prób gospodarzy kończyło się interwencjami Sieka (sytuacja sam na sam ze Stankiem) lub niecelnymi uderzeniami. Zwłaszcza Paweł Wasilewski i Adam Rokita mają czego żałować, bo mylili się w idealnych sytuacjach.