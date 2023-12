Klasa okręgowa Kraków II. Pogoń Kraków niespodziewanym mistrzem jesieni. Wiosną drużyna powalczy o awans do V ligi

Po rundzie jesiennej 2023 w grupie II klasy okręgowej Kraków liderem jest Pogoń Kraków. Patrząc na przedsezonowe typowania, takie rozstrzygnięcie jest niespodzianką. A jeśli wziąć pod uwagę styl tego zwycięstwa, to nawet sensacja.

Pogoń w klasie okręgowej "dojrzała" do gry o coś więcej

Dekadę temu Pogoń regularnie grała w krakowskiej "okręgówce" (jako Pogoń Skotniki, wówczas była jedna grupa, później dwie, teraz są trzy), bywała czołową siłą ligi. W 2014 r. zawieszono działalność sekcji seniorów. Drużynę reaktywowano w 2017 r., od klasy C przebiła się znów do klasy okręgowej, a na tym poziomie gra trzeci sezon. W pierwszym długo broniła się przed spadkiem, w poprzednim też musiała się oglądać za siebie, a ukończyła rozgrywki w środku stawki (7. lokata). Tej jesieni zaskoczyła rywali. Po rundzie jesiennej plasuje się na 1. pozycji, w 13 meczach zdobyła 34 pkt (11 zwycięstw, remis i porażka). Na półmetku ma 4 "oczka" przewagi nad faworyzowanym Kmitą Zabierzów. - Nie spodziewałem się tak dobrego wyniku - mówi trener Przemysław Dobroch. - Dużo czynników na to się złożyło. Procentuje praca i frekwencja na treningach. Mamy zajęcia trzy razy tygodniu, a chyba się nie zdarzyło, by było mniej niż 20 zawodników. Mamy też w klubie świetnie warunki do pracy. Na pewno pomogło wzmocnienie składu, bo tacy piłkarze jak Hurenko czy Derenda mieli duży wpływ na grę. Swoje robi też to, że pracuję z tym zespołem dwa lata. Na początku broniliśmy się przed spadkiem, później był rok stabilności. Teraz chcieliśmy być w czołówce tabeli, w piątce - szóstce, to w sumie nam się udało (śmiech).

Pogoń nie była wymieniana w gronie kandydatów do awansu, ale to szybko się zmieniło. Zespół od początku spisywał się świetnie, odliczał kolejne zwycięstwa, a passa zakończyła się na 9 kolejnych spotkaniach. Jednym z kluczowych elementów była skuteczna gra w obronie. Drużyna w 13 meczach straciła 13 goli, z czego aż 6 pod koniec jesieni na wyjeździe z Partyzantem Dojazdów. Sześć razy wygrała do zera.

- Pomogła nam zmiana taktyki. Wcześniej graliśmy na trzech obrońców, ale ten eksperyment wyczerpał się, jeśli chodzi o możliwości ofensywne i odpowiednich wykonawców, więc wróciliśmy do czwórki - kontynuuje trener. - Ważna jest dobra współpraca bramkarza z obrońcami. Mamy na zajęciach trenera bramkarzy Bartka Pasiuta i trzech-czterech golkiperów. Ta praca wpływa też na to, jak wyglądamy w grze obronnej jako drużyna. Główną rolę w defensywie odgrywają dwie postacie: Marcin Robak i bramkarz Michał Sikora.

Pogoń wiosną ma walczyć o awans

Czy niespodziewany sukces jesienią zmienia plany Pogoni na rundę wiosenną? - Jesteśmy już po rozmowach z zarządem, mamy walczyć o awans. Patrząc teraz na sytuację w tabeli, nie można mówić o czymś innym. Co będzie, to zobaczymy. Będziemy pracować tak samo ciężko, a może nawet ciężej. Pewnie jakieś nowe rzeczy też dorzucimy - dodaje Dobroch.

Jak przyznaje trener, w drużynie należy spodziewać się zmian kadrowych. Ważą się losy dwóch zawodników z podstawowego składu. Szymon Żurawiecki ma przejść do rezerw, kolejnym z kluczowych graczy poważnie interesuje inny klub. - Chcąc walczyć o awans, musimy mieć stabilną kadrę. Będziemy szukać nowych zawodników, chciałbym, aby to były bardziej wzmocnienia niż uzupełnienia kadry. Choć mamy mocną defensywę, to przydałby się obrońca, żeby nie było problemu, jak ktoś wypadnie ze składu - mówi. Do grupy zachodniej V ligi dostanie się mistrz każdej z trzech grup klasy okręgowej Kraków i ligi chrzanowskiej. Zespoły z drugich pozycji zagrają w barażach o jedno miejsce premiowane awansem.

Wideo Tomasz Pawlak - Dolnośląska Kraina Rowerowa