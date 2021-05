Kleszcze atakują jak szalone. Jak się przed nimi bronić?

To, że nie zdołały wbić się w skórę zawdzięczam repelentowi, którym spryskałem odzienie. Strach pomyśleć, co czeka w gęstwinie zeszłorocznych badyli, gdyż prócz widocznych gołym okiem dorosłych kleszczy pełno tam maleńkich larw. Równie groźne i tak samo spragnione krwi.

Doskonałym panaceum na zabezpieczenie własnego ogrodu przed pajęczakami jest wrotycz. To miła oku, pospolita i nad wyraz użyteczna roślina. Wrotycz roztacza delikatną, gorzką woń zbliżoną do kamfory. Nie znoszą jej mole i zdecydowana większość owadów. W gospodarstwie domowym wywarami z rośliny leczono wszy oraz kołtuny u dzieci, tudzież pluskwy w całym obejściu. Jeśli człek miał szczęście to napojony wywarem delikwent pozbywał się glist czy tasiemców.

O co chodzi z tym szczęściem? Wrotycz jest trujący. Przedawkowanie ma fatalne skutki i z tego powodu zielarze ordynowali go ludziom w ostateczności. Za to nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie teraz przesadzić młode kępy wrotycza do ogrodu. Zapach odstraszy kleszcze i mszyce. Ludziom i domowym zwierzakom krzywdy nie wyrządzi, zaś jesienią żółte kwiaty doskonale nadają się na suszone bukiety.