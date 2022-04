Kolarstwo. Rafał Majka czeka na swoją szansę w peletonie wyścigu Dookoła Kraju Basków

Roglić wygrał poniedziałkową jazdę indywidualną na czas, a we wtorek obronił przewagę na najdłuższym w tym wyścigu etapie z miejscowości Leitza do Viany (207,6 km). Kolarze mieli do pokonania trzy premie górskie.

Peleton skasował ucieczkę, wchłaniając ostatniego śmiałka, Ibona Ruiza, zaledwie pół kilometra przed metą. Pierwszy finiszował Francuz Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl). Mistrz świata wyprzedził innego Francuza Fabiena Doubey'a (TotalEnergies) oraz Belga Quintena Hermansa (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux).

Rafał Majka został sklasyfikowany na 76. miejscu, a więc porównywalnie, jak dzień wcześniej (62. pozycja), gdy do Roglicia stracił 46 sekund. To dużo, bo poniedziałkowa czasówka, rozgrywana w miejscowości Fuenterrabia, liczyła zaledwie 7,5 km. Wiadomo jednak, że Polak nie jest specjalistą od szybkiej jazdy.