Kolejna wielka przebudowa Wisły Kraków. Aż dziesięciu piłkarzom wygasają kontrakty w czerwcu 2022 roku (k)

Bez względu na to, jakim efektem zakończą się starania drużyny Jerzego Brzęczka o utrzymanie w ekstraklasie, w lecie Wisłę Kraków czeka przebudowa. I to gigantyczna, bo wielu piłkarzom kończą się kontrakty i wygląda na to, że po tym, co pokazują na boisku w tym sezonie, większość z nich może opuścić klub. Można więc powiedzieć, że "Biała Gwiazda" jest w permanentnej przebudowie, bo co pół roku dochodzi do dużych zmian w składzie. Sprawdźcie w galerii, którzy gracze zostaną z końcem czerwca bez umowy z Wisłą.