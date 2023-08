Kolejnym motylem pełnego lata jest rusałka admirał. Felieton Grzegorza Tabasza Grzegorz Tabasz

To już drugie pokolenie, które zostanie z nami do końca września. Później odleci na południe, ale to już inna historia. Trudno go przeoczyć, gdyż jest dość dużym motylem. Rozpiętość jej skrzydeł może dochodzić do siedmiu centymetrów. Prawie połowa dłoni dorosłego mężczyzny! Wierzch skrzydeł jest praktycznie w całości czarnej barwy.