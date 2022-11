Kolizje w Pcimiu i Skrzynce. Strażacy apelują do kierowców, aby uważać, bo jest ślisko Katarzyna Hołuj

Zdarzenie w Skrzynce OSP Skrzynka

Przed godz. 8 we wtorek (22 listopada) służby zostały zaalarmowane i wezwane do zdarzenia w Skrzynce. Na drodze powiatowej (w pobliżu krzyża) doszło do kolizji. Samochód osobowy uderzył w znak, a następnie wpadł do przydrożnego rowu. Na miejscu interweniowały policja i straż pożarna. To zdarzenie zakończyło się mandatem. Jeszcze wcześniej, bo przed godz. 6 na drodze w Pcimiu doszło do zdarzenia drogowego, w którym poszkodowane zostały trzy osoby. Prawdopodobną przyczyną obydwu zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, na których wedle relacji służb, było ślisko.