Kompletnie pijany chodził z bronią myśliwską. Nie miał na nią pozwolenia. Po zatrzymaniu tłumaczył, "chciał postrzelać"

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 2 marca 2024 r. Wówczas 20-letni mężczyzna chodził po polach w gminie Kozłów. Świadek zdarzenia podejrzewał, że mężczyzna jest nietrzeźwy i nosi przy sobie przedmiot przypominającym broń myśliwską. Taka informacja dotarła do dyżurnego Komendy Powiatowej w Miechowie. Zgłaszający pojechał w stronę mężczyzny i zauważył, że jest pod wyraźnym wpływem alkoholu, a przedmiot, który trzymał w rękach to broń myśliwska.

20-latek usłyszał zarzut posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia, za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał, że miał dostęp do kluczy do domu swojego ojca, gdzie znalazł klucz do szafy pancernej, skąd wziął broń i poszedł na łąki, gdzie chciał postrzelać.