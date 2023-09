Kompletnie pijany rowerzysta pod Krakowem. Wpadł w ręce policjanta spacerującego w czasie wolnym od pracy

Zdarzenie miało miejsce 11 września 2023 r. w jednej z miejscowości w gminie Skawina. Wówczas funkcjonariusz z komendy powiatowej w Krakowie spacerował tam ze swoją żoną i synem. Zauważył nadjeżdżającego rowerem mężczyznę, który za chwilę się wywrócił.

- Gdy policjant podszedł do niego, aby udzielić mu pomocy, wyczuł od niego silną woń alkoholu. Natychmiast zadzwonił na numer alarmowy i ujął nietrzeźwego mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu, uniemożliwiając mu tym samym dalszą jazdę. Po chwili na miejsce przyjechali policjanci ze Skawiny, którzy przejęli rowerzystę i przebadali go alkomatem. Okazało się, że był to kompletnie pijany 46-latek z powiatu myślenickiego. Mężczyzna miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu - kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.