Koncert SP w Kornatce. Wśród atrakcji ścianka do zdjęć z ukochanymi babciami i dziadkami

Program koncertu, oprócz występów przygotowanych specjalnie z myślą o ukochanych babciach i dziadkach, zawierał także kolędowanie i jasełka.

Wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie zadbali o to, aby mali artyści zaprezentowali się na scenie jak najlepiej, ci zaś oprócz tego, że sami zaśpiewali, to zaprosili też do wspólnego kolędowania innych: samorządowców, Stowarzyszenie Gościniec, Koło Łowieckie „Jarząbek”, LKS Rokita Kornatka oraz rodziny.

Śpiewającym akompaniowali uczniowie i absolwenci szkoły pod kierunkiem Krzysztofa Leśniaka, a nad całością czuwały: dyrektor szkoły Bożena Korzec oraz Lucyna Sławińska-Targosz i Joanna Młynarczyk.

Koncert miał jeszcze jeden cel, wspomóc szkołę i potrzebującego specjalnej rehabilitacji harcerza z gminy Myślenice - Kubę Starzaka. Datki dla Kuby zebrali wśród uczestników i publiczności wolontariusze.