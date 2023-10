Kościelec. To nie składowisko wraków, tu szkolą się strażacy Aleksander Gąciarz

W Małopolsce do tramwaju można wsiąść tylko w Krakowie. Prawda czy fałsz? Okazuje się, że fałsz, bo to samo zrobić również w podproszowickim Kościelcu. Co prawda ten tramwaj nigdzie już nie pojedzie, ale jest. Podobnie jak autobusy miejskie, wagony kolejowe, a nawet śmigłowiec. Wszystko to są elementy wyposażenia poligonu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.