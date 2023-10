Kościelec. Wielkie poszukiwania w gruzach, kanałach i w lesie. Tak ćwiczyli strażacy

Zanim rozpoczęły się ćwiczenia (warsztaty) powiatowe stanowisko kierowania zostało przeniesione do Kościelca, na teren poligonu. Było to możliwe dzięki udostępnieniu przez Szkołę Aspirantów specjalnego samochodu. Oficer obsługujący PSK przez kilka godzin dyżurował w pojeździe wyposażonym w anteny i wszelkie urządzenia, niezbędne do przyjmowania zgłoszeń i dysponowania zastępów strażackich do akcji.

A tych akcji było kilka. Pierwsza toczyła się na ćwiczebnym gruzowisku, gdzie według założeń, po zawaleniu się budynku człowiek został uwięziony w piwnicy.