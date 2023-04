Koszyce. Proszowiccy policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala w Bochni

Całe zdarzenia rozpoczęło się w Koszycach na ul. 11 Listopada. Do policjantów podjechał w pewnym momencie mężczyzna, wiozący rodzącą żonę. Przyszły ojciec poprosił o pomoc, aby mogli bezpiecznie i na czas dotrzeć do szpitala w Bochni. Asp. Jerzy Kołodziej i st. sierż. Piotr Chećko poinformowali przełożonych o nietypowej akcji, włączyli „koguty”, sygnały dźwiękowe i w ten sposób pilotowali małżeństwo do samego szpitala. Przed samą Bochnią do eskorty dołączył jeszcze patrol dzielnicowych z miejscowej komendy w składzie mł. asp. Mieczysław Albin i sierż. szt. Marcin Wojkowski.

Po około 25 minutach kobieta w towarzystwie męża i dwóch radiowozów trafiła pod opiekę lekarzy. Urodziła zdrowego chłopca.

Policjantom należą się oczywiście podziękowania, ale przy okazji warto zaznaczyć, że z Koszyc do Bochni jest prawie 35 kilometrów, podczas gdy z Koszyc do Proszowic tylko 21. Oddział Ginekologiczny tutejszego szpitala jest jednak od grudnia zawieszony.